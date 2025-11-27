У Бережанах у ДТП загинув водій електроскутера, пасажирка – у лікарні

Серйозна дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками сталася близько 13:10 у Бережанах.

За попередніми даними, водій електроскутера марки Crosser, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності маневру. У результаті транспортний засіб опинився під колесами Mercedes-Benz Sprinter 313.

72-річний кермувальник скутера від отриманих травм загинув на місці події. Його пасажирку, мешканку Бережан 1955 року народження, із численними переломами госпіталізували до лікувального закладу.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За обома фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за частинами 1 та 2 статті 286 ККУ. Наразі триває слідство.