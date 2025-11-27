У Тернополі померла ще одна дитина, постраждала від ракетної атаки

У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка дев’ять днів боролася за життя після ракетного удару по Тернополю. Це вже сьома дитина, яка загинула внаслідок атаки.

Станом на 27 листопада кількість загиблих зросла до 34 людей. Поранення отримали 93 особи, серед яких 17 дітей. Шестеро людей досі вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії тривають пошукові роботи. Слідчі, кінологи та рятувальники продовжують обстеження сотень тонн уламків будівель і знищених автомобілів, звезених із районів ударів на вулицях Стуса та 15 Квітня. Також проводиться експертиза фрагментів тіл, виявлених на місцях подій.

Роботи тривають.