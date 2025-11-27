У Тернополі померла ще одна дитина, постраждала від ракетної атаки

FB IMG 1764145515139

У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка дев’ять днів боролася за життя після ракетного удару по Тернополю. Це вже сьома дитина, яка загинула внаслідок атаки.

Станом на 27 листопада кількість загиблих зросла до 34 людей. Поранення отримали 93 особи, серед яких 17 дітей. Шестеро людей досі вважаються безвісти зниклими.
 
На місці трагедії тривають пошукові роботи. Слідчі, кінологи та рятувальники продовжують обстеження сотень тонн уламків будівель і знищених автомобілів, звезених із районів ударів на вулицях Стуса та 15 Квітня. Також проводиться експертиза фрагментів тіл, виявлених на місцях подій.
 
Роботи тривають.
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню