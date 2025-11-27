У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, причетного до смерті 65-річного одесита

У Тернополі правоохоронці розслідують обставини смертельної бійки, що сталася вночі 27 листопада на бульварі Данила Галицького.

Близько 2:30 на спецлінію поліції надійшло повідомлення про конфлікт між кількома чоловіками. На місце події одразу прибули патрульні, слідчо-оперативна група та бригада швидкої допомоги. Медики, оглянувши одного з учасників інциденту, констатували його смерть.

Як встановили правоохоронці, до Тернополя жителька Надвірної разом зі своїм знайомим приїхала на святкування дня народження похресника. Під час застілля між гостем і співмешканцем господині виникла суперечка, що налякала 12-річного іменинника. Хлопець зателефонував до дядька, який прибув до квартири та почав з’ясовувати причини конфлікту.

Словесна перепалка переросла у бійку. Дядько хлопця почав завдавати удари гостю, а сутичка продовжилася у під’їзді та завершилася вже на вулиці. Очевидці викликали поліцію та швидку допомогу, проте лікарі лише констатували смерть 65-річного жителя Одеси.

Правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до статті 208 КПК України. 30-річному уродженцю Запорізької області інкримінують ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.