Тернопіль продовжує відновлення та підтримку мешканців: звіт за 27 листопада

У Тернополі продовжують надавати допомогу мешканцям, які постраждали від ракетних ударів. Як зазначають у прес-службі ТМР, оперативна інформація станом на 27 листопада.

У тимчасовому житлі зараз проживають 10 сімей. Комісія з обстеження пошкодженого майна оглянула 303 квартири для оформлення державних компенсацій. За висновком експертів, будинок на вулиці Василя Стуса підлягає демонтажу.

Триває відновлення житла: лише за 27 листопада встановлено 85 нових вікон, загалом — 345. Загальна потреба — понад тисячу вікон, їх закуповують за кошти міського бюджету.

Фінансову допомогу на оренду житла у розмірі 15 тисяч гривень вже отримали 59 родин. Ще 8 власників квартир оформили документи на таку щомісячну виплату, яку надаватимуть до отримання державної компенсації або завершення ремонтів.

Постраждалі освітні заклади також отримують підтримку. Для ДНЗ №17 та початкової школи №2 виготовлено проєктно-кошторисну документацію на встановлення нових вікон. Крім того, ці установи отримують гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ.

Управління державної реєстрації прийняло ще 9 заяв щодо відновлення права власності — загалом уже 64.

Продовжує роботу штаб у школі №27. Протягом минулої доби туди звернулися 36 осіб: 11 подали заяви, 17 отримали психологічні консультації, 8 звернулися з питань пошкодженого майна.

У місті тривають роботи з встановлення нових вікон та обстеження квартир. Для консультацій працюють гарячі лінії: 1580, 0800 303 522, +38 067 447 29 19.