У Байковецькій громаді чоловік загинув під власним авто

Про інцидент правоохоронцям повідомили медики швидкої допомоги. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 листопада близько 13:00 у селі Лозова Байковецької громади.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. За попередніми даними, загиблий — 75-річний водій Toyota Auris. Заїхавши на подвір’я та зупинившись під час руху заднім ходом, чоловік не поставив авто на ручне гальмо. Машина почала котитися та притиснула його дверима до землі.

Сусідка викликала швидку, однак медики лише констатували смерть чоловіка. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Поліцейські встановлюють усі обставини події.