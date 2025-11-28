Школа №9 у Тернополі зменшить витрати на енергію завдяки модернізації

У Тернополі триває масштабна програма з термомодернізації закладів освіти. Наразі роботи ведуться одразу в п’яти школах, серед яких – навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів - економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич».

У цьому закладі вже замінили вікна та двері, а найголовніше – цього опалювального сезону школа працює з новою енергоефективною системою опалення. В рамках проєкту здійснено повну заміну застарілого обладнання та встановлено сучасну інженерну інфраструктуру, що гарантує стабільне та економне тепло у приміщеннях. Завдяки вчасному завершенню ключових робіт, заклад розпочав сезон з оновленою системою, що дозволяє значно зменшити витрати на енергоресурси та покращити умови навчання.

Під час внутрішніх робіт частина учнів навчалася дистанційно, проте нині школа відновила звичайний офлайн режим. За словами директорки Галини Кізілової, ефект термомодернізації вже відчутний.

«Наша школа одна з найстаріших у місті, збудована ще у 1968 році. У частині приміщень були дерев’яні вікна, що спричиняло значні тепловтрати. Зараз ситуація кардинально інша – у школі тепло й комфортно», – зазначила Галина Кізілова.

Як повідомив завідувач сектору з енергоефективності Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Павло Савечко, наразі в економічному ліцеї №9 тривають зовнішні роботи з утеплення стін і завершуються роботи з модернізації системи вентиляції.

«Термомодернізація закладів освіти має найвищий пріоритет. План термомодернізації входить до Стратегії розвитку нашої громади. Адже після завершення робіт очікується скорочення енергоспоживання щонайменше на 20% та відповідно зменшення витрат на енергоносії. А також покращення санітарних умов, що створює сучасні, безпечні та комфортні умови для навчання і виховання дітей», – підкреслив Павло Савечко.

Нагадаємо, що в межах комплексного проєкту з глибокої термомодернізації в Тернополі заплановано оновити 21 заклад освіти. Роботи виконуються в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ), що фінансується Європейським інвестиційним банком у співпраці з Міністерством фінансів та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.