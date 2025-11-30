У Тернополі ухвалили рішення про демонтаж зруйнованого будинку на вул. Стуса, 8

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення щодо проведення робіт з ліквідації (демонтажу) будинку на вул. Василя Стуса, 8, який був зруйнований ракетним ударом 19 листопада.

Підставою для ухвалення рішення стали експертний висновок та протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області від 28 листопада 2025 року №7. Документи підтвердили критичні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, що унеможливлюють подальше відновлення будівлі. У зв’язку з цим об’єкт внесено до переліку потенційно аварійних та визначено таким, що підлягає терміновому демонтажу.

Виконком також затвердив порядок проведення демонтажних робіт, що дозволяє розпочати ліквідаційні заходи у найкоротші терміни.

Прийняті рішення відкривають для мешканців зруйнованого будинку можливість пришвидшеного отримання державної компенсації в межах програми «єВідновлення» для придбання нового житла.

Мешканців будинку, які ще не подали документи на компенсацію, закликають зробити це одним із доступних способів:

- через застосунок «Дія»;

- у ЦНАП м. Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);

- у будь-якого нотаріуса.

Для додаткових консультацій працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.

Детальну інструкцію щодо подання заяви на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло можна переглянути за посиланням.