У Тернополі ухвалили рішення про демонтаж зруйнованого будинку на вул. Стуса, 8

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення щодо проведення робіт з ліквідації (демонтажу) будинку на вул. Василя Стуса, 8, який був зруйнований ракетним ударом 19 листопада.
Підставою для ухвалення рішення стали експертний висновок та протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської області від 28 листопада 2025 року №7. Документи підтвердили критичні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, що унеможливлюють подальше відновлення будівлі. У зв’язку з цим об’єкт внесено до переліку потенційно аварійних та визначено таким, що підлягає терміновому демонтажу.
Виконком також затвердив порядок проведення демонтажних робіт, що дозволяє розпочати ліквідаційні заходи у найкоротші терміни.
Прийняті рішення відкривають для мешканців зруйнованого будинку можливість пришвидшеного отримання державної компенсації в межах програми «єВідновлення» для придбання нового житла.
Мешканців будинку, які ще не подали документи на компенсацію, закликають зробити це одним із доступних способів:
- через застосунок «Дія»;
- у ЦНАП м. Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);
- у будь-якого нотаріуса.
Для додаткових консультацій працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.
Детальну інструкцію щодо подання заяви на компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло можна переглянути за посиланням.