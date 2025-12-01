На Тернопільщині у ДТП загинув 15-річний мотоцикліст

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 30 листопада близько 19:16 на автодорозі М-19 «Доманово–Ковель–Чернівці–Тереблече», неподалік повороту на село Плоске Кременецького району.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. За попередніми даними, водій автомобіля KIA Ceed, житель Рівного 1986 року народження, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом Lifan. Мотоциклом керував учень 9 класу. Унаслідок удару 15-річний мотоцикліст загинув на місці.

Водія автомобіля затримано відповідно до статті 208 КПК України. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (стаття 286 частина 2 КК України).