Тернопіль продовжує надавати допомогу мешканцям, постраждалим від ракетного удару

Станом на вечір 1 грудня у Тернополі продовжується надання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ракетного удару.

Тимчасовим проживанням забезпечені 10 сімей, які наразі перебувають у наданих міських приміщеннях.

Комісія з обстеження пошкоджених будівель вже перевірила 385 квартир, що дозволяє їхнім власникам оформлювати державні компенсації. У місті тривають роботи з відновлення житлового фонду: за останню добу встановлено ще 30 нових вікон, а загальна кількість замінених конструкцій досягла 489. Закупівля необхідних матеріалів здійснюється за кошти міського бюджету. Паралельно ремонтують освітлення у під’їздах та організовують вивезення будівельних відходів.

Фінансову підтримку надали 97 власникам повністю непридатних для проживання квартир — кожному виплачено по 15 тисяч гривень на оренду житла. Виплати здійснюватимуться щомісяця до отримання державної компенсації або завершення ремонтів. Ще 110 мешканців, чиї квартири мають часткові пошкодження, отримають по 10 тисяч гривень.

До управління державної реєстрації надійшло додатково 9 звернень щодо відновлення прав власності, загалом — 80 заяв. До міської ради з питань реєстрації звернулися ще 29 громадян.

Для консультацій працюють гарячі лінії: 1580, 0800 303 522 та +38 067 447 29 19.