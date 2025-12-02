На Тернопільщині через порушення правил на перехресті постраждала дитина

У Теребовлі 1 грудня сталася автопригода, однією з причин якої стало недотримання правил проїзду перехресть. Близько 16:00 перехожа повідомила про аварію на спецлінію поліції.

На місце події прибули слідчо-оперативні працівники. Попередньо встановлено, що водійка з однієї з громад Теребовлянського району, рухаючись трасою "Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече" на автомобілі Volkswagen Passat, не надала перевагу Ford Focus, що призвело до зіткнення.

Унаслідок удару 5-річного пасажира Volkswagen з тілесними ушкодженнями доставила до медзакладу бригада екстреної допомоги. Дитині надали необхідну медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася. У обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь.