У Ланівцях жінка розкидала квіти й лампадки на Алеї пам’яті загиблих Героїв

У центрі Ланівців поліцейські припинили протиправні дії жінки, яка поводилася неадекватно та розкидала квіти й лампадки на Алеї пам’яті, де розміщені світлини загиблих Героїв.

Правопорушницею виявилася 36-річна місцева жителька. З’ясувалося, що пояснити свій вчинок вона не змогла. Після інциденту жінку доправили до психоневрологічного диспансеру для надання медичної допомоги.

За цим фактом дізнавачі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання: штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.