На Бучаччині чоловік знущався над родиною: постраждала однорічна дитина

До відділення поліції №2 міста Бучача надійшло анонімне звернення про можливе сімейне насильство в одній із родин у селі Жнибороди.

З’ясувалося, що 36-річний чоловік систематично знущався над своєю дружиною, а цього разу постраждала й їхня однорічна дочка.

На місце події виїхали поліцейські. Дівчинку доставили до медичного закладу, де її залишили під наглядом лікарів. Мати трьох дітей досі боялася звертатися по допомогу через постійний тиск і страх перед чоловіком.
 
Опитавши сусідів потерпілої, правоохоронці підтвердили систематичне насильство з боку чоловіка. Після вживання алкогольних напоїв він кричав та морально знущався над дружиною, а також сварив і лякав двох старших дітей.
 
Наразі вирішується питання про винесення кривдникові термінового припису та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 

