Під час роздачі бургерів у Тернополі травмувалися діти

Інцидент стався вчора на Театральному майдані. Під час рекламної акції, яку проводив 20-річний тернополянин-блогер, глядачам пропонували безкоштовні бургери. Серед присутніх було багато дітей та підлітків.

Під час штовханини, що виникла через бажання отримати їжу, травмувалися дві неповнолітні дівчини. Обох доправили до медзакладів. За даними поліції, загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Правоохоронці задокументували два факти отримання тілесних ушкоджень неповнолітніми та встановлюють усі обставини події. Відомості внесені до журналу єдиного обліку.

На організатора акції складено два адмінпротоколи:

за ст. 152 КУпАП — порушення правил благоустрою;

за ст. 185-1 КУпАП — порушення встановленого порядку проведення масових заходів.