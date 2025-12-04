На Тернопільщині вантажівка збила чоловіка: відкрито кримінальне провадження

3 грудня перед в’їздом у Копичинці сталася аварія, у якій постраждав пішохід. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції.

Попередньо встановлено, що близько 4:20 водій вантажного автопоїзда MAN з напівпричепом, рухаючись трасою Доманово–Ковель–Чернівці–Тереблече, наїхав на пішохода. Постраждалий – житель села Котівка 1959 року народження, який переходив дорогу у недозволеному місці.

Чоловіка з отриманими травмами та переломами доставили до лікарні. Водій, за попередньою інформацією, був тверезий, однак у нього додатково відібрали зразки крові для експертизи.

Поліція розслідує подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.