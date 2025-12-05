Батька, який розбещував доньку, засудили до 5 років ув’язнення

Ювенальні прокурори домоглися реального покарання для батька, який вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Раніше районний суд Теребовлянської громади призначив чоловікові умовне покарання, застосувавши ст. 75 КК України, хоча прокурори вимагали 6 років реального позбавлення волі за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розпусні дії щодо малолітньої особи).
 
Ювенальні прокурори оскаржили вирок у апеляційному та касаційному порядку. Під час нового судового розгляду апеляційний суд погодився з позицією прокуратури та засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі.
 

