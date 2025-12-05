Тернополянин убив матір під час конфлікту та сам повідомив у поліцію

2 грудня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від мешканця Тернополя про смерть його матері. Чоловік розповів, що виявив 86-річну жінку без ознак життя у коридорі власної квартири.

За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що жінка померла від закритої черепно-мозкової травми, яка свідчить про отримання сильних ударів.
 
Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували, що до трагедії причетний син загиблої. Попередньо встановлено, що між родичами виник словесний конфлікт, під час якого чоловік завдав матері тяжкі тілесні ушкодження. Після цього він сам повідомив у поліцію про смерть жінки, не розкривши справжніх обставин події.
 
51-річного тернополянина затримано відповідно до статті 208 КПК України. Йому вже оголосили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.
 
 

