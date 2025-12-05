Трагедії на дорозі: один пішохід загинув, ще один – у лікарні на Тернопільщині

4 грудня на дорогах Тернопільської області трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів.

Близько 17:00 житель села Дружба повідомив поліцію про аварію в районі селища Микулинці. Водій Hyundai Sonata наїхав на 65-річного пішохода, який від отриманих травм помер на місці. Водій був тверезий. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ. FB IMG 1764929840493
Ще один випадок стався неподалік села Посухів Бережанської громади. Водій Audi A6 повідомив поліцію, що збив пішохода на трасі «Бережани–Підгайці–Монастириська». Потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння та йшов проїзною частиною. Його госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
 

