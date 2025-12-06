У Тернополі відкрили новий простір підтримки для ветеранів та родин Героїв

У Тернополі відкрили нове приміщення Центру підтримки ветеранів та родин Героїв. Заклад надає комплексний супровід ветеранам, сім’ям загиблих Героїв та зниклих безвісти.

У Центрі працюють фахівці супроводу, юристи, адвокат, а також психологиня-ветеранка.

На відкритті був присутній міський голова Тернополя Сергій Надал. Він зазначив, що Центр працює вже понад рік і потребував окремого, повністю облаштованого та безбар’єрного простору.

Окрім консультацій, у Центрі проводять спортивні, культурні, реабілітаційні та розважальні заходи, навчання, майстер-класи, екскурсії та події для дітей ветеранів. Тут також діють ветеранський музичний гурт і ветеранський театр.

«Це місце, де ветеран може отримати допомогу у вирішенні будь-якого побутового чи соціального питання», – зазначив ветеран Антон Бученко.

Центр працює за адресою: вул. Любомира Гузара, 1.