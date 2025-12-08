Небезпечні вихідні на дорогах Тернопільщини: кілька людей у лікарні

Протягом 5-7 грудня на дорогах Тернополя та області поліцейські зафіксували чотири дорожньо-транспортні пригоди. П’ятеро людей звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями.

У селі Лосятин Почаївської громади 5 грудня близько 16:05 під колеса Renault Logan потрапили мама з чотирирічною донькою, які рухалися узбіччям. Обидві отримали травми, дитину госпіталізували.

Наступного дня, 6 грудня, у селі Довжанка зіткнулися Kia Sorento та Mercedes-Benz Sprinter. Після удару бус з’їхав у кювет. Водія Mercedes із переломами доправили до лікарні, а кермувальника Kia поліцейські затримали за ст. 208 КПК. Алкотестер показав 0,98 проміле алкоголю.

Ще одна аварія сталася того ж дня у Тернополі близько 12:00. На вулиці Бандери водій маршрутного автобуса «БАЗ» збив 51-річну пішохідку, яка переходила дорогу на регульованому переході. Жінку госпіталізували до травматології.

7 грудня о 18:13 на вул. Сергія Короля у Тернополі водій Nissan Qashqai збив дівчину 2008 року народження на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалій надали допомогу без госпіталізації.

У всіх водіїв відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обставини ДТП встановлює слідство.