Робочий візит міністра охорони здоров’я: Ляшко оглянув реабілітацію поранених у Тернополі

Цими вихідними Тернопіль відвідав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Під час робочого візиту він оглянув роботу інноваційного реабілітаційного центру «Recovery», де нині проходять лікування та відновлення поранені українські військові.

Міський голова Сергій Надал зазначає: «Нещодавно в лікарні швидкої допомоги побував міністр охорони здоров'я, який мав можливість оглянути, як проходять лікування і реабілітацію наші поранені військові, зокрема в центрі «Recovery». Сподіваюся, що в результаті цієї поїздки Тернопіль отримає можливість долучитися до нових державних програм, отримати сучасне обладнання, яке допоможе в лікуванні як військових, так і мешканців нашого міста».

Під час візиту також відбувся святковий музичний виступ для бійців, які нині перебувають у реабілітації. З нагоди Дня Збройних сил України перед ними виступив Муніципальний Галицький камерний оркестр. У програмі концерту були українські народні мелодії, популярні естрадні та джазові композиції, а також відомі новорічно-різдвяні твори. Завершив виступ легендарний «Щедрик», що став музичним символом України у світі.