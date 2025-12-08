Прокуратура через суд повернула державі 17,76 га земель природно-заповідного фонду

На Тернопільщині прокуратура відстояла державні інтереси та домоглася повернення цінної природоохоронної території у власність держави. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Бучацької окружної прокуратури в інтересах держави до Коропецької селищної ради та Головного управління Держгеокадастру в області щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою площею 17,76 га.

Вказана територія є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Прокуратура встановила порушення інтересів держави, зокрема недотримання правового режиму земель природно-заповідного фонду та процедури їх передачі. Під час інвентаризації земель було з’ясовано, що ділянка з цінними природними комплексами, розташована в межах НПП «Дністровський каньйон», помилково сформована як земля сільськогосподарського призначення.

У подальшому Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області незаконно розпорядилось цією територією, передавши її у комунальну власність однієї зі селищних рад.

Суд погодився з доводами прокуратури та ухвалив рішення про повернення ділянки у державну власність.