Після ракетного удару в Тернополі розбирають багатоповерхівку на Стуса

У Тернополі розпочали демонтаж багатоквартирного будинку на вул. Василя Стуса, у який 19 листопада влучила російська ракета.

Територія навколо будівлі огороджена, а розбір конструкцій проводять фахівці зі спецтехнікою.

Будівлю визнано непридатною для відновлення. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради на підставі експертного висновку та протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28.11.2025 №7. Документ підтверджує наявність критичних пошкоджень несучих конструкцій, що робить експлуатацію будинку неможливою.

Рішення також відкриває можливість швидшого отримання грошової компенсації для мешканців у межах державної програми «єВідновлення». Кошти можна використати для придбання нового житла.

Як подати заяву на компенсацію

Мешканцям будинку на вул. Василя Стуса, 8, які ще не подали документи, рекомендують звернутися за державною компенсацією через:

застосунок «Дія»;

ЦНАП м. Тернополя (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6);

будь-якого нотаріуса.

За додатковими консультаціями працює гаряча лінія міської ради: 097 613 59 80.