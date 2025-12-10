У Кременці зіткнулися дві вантажівки: одного з водіїв затримали

Про ДТП з потерпілими до Кременецького райвідділу поліції повідомила місцева жителька. На місце виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що 9 грудня близько 14:20 на вулиці Захисників України водій вантажівки ISUZU, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги DAF, що рухався головною, через що транспортні засоби зіткнулися.

Обох водіїв медики оглянули та доправили до лікарні, однак госпіталізація не знадобилася.

Під час медичного огляду з’ясувалося, що водій-порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння — газоаналізатор «Драгер» показав 0,96‰ алкоголю. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 ККУ. Тривають слідчі дії.