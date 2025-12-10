У Кременці зіткнулися дві вантажівки: одного з водіїв затримали

IMG 20251210 200440 129

Про ДТП з потерпілими до Кременецького райвідділу поліції повідомила місцева жителька. На місце виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що 9 грудня близько 14:20 на вулиці Захисників України водій вантажівки ISUZU, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги DAF, що рухався головною, через що транспортні засоби зіткнулися.

IMG 20251210 200438 097

Обох водіїв медики оглянули та доправили до лікарні, однак госпіталізація не знадобилася.

Під час медичного огляду з’ясувалося, що водій-порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння — газоаналізатор «Драгер» показав 0,96‰ алкоголю. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 ККУ. Тривають слідчі дії.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню