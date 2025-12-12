Два виїзди на зустрічну смугу — дві ДТП з постраждалими у Тернопільському районі

Порушення правил обгону та виїзд на зустрічну смугу стали причиною двох ДТП у Тернопільському районі. В обох випадках є постраждалі.

Перше повідомлення про аварію у селі Лозова надійшло на спецлінію Збаразького відділення поліції. Близько 14:20 на вулиці Грушевського 32-річний тернополянин, керуючи мотоциклом SHINERAY, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з бетонною огорожею. Чоловіка з травмами різного ступеня важкості госпіталізували.

Того ж вечора медики екстреної допомоги повідомили про ще одну дорожню пригоду з травмованими. Для з’ясування обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, у селі Ступки на автодорозі Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка–Дніпро–Луганськ–Ізварине водій Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автопоїздом на базі сідлового тягача DAF.

Унаслідок аварії травмувалися водій легковика та двоє його пасажирів — їх доправили до лікарні.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на стан сп’яніння. За обома фактами триває вирішення питання щодо відкриття кримінальних проваджень.