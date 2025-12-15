Тернопіль відновлює житло та інфраструктуру після атаки

У Тернополі продовжуються відновлювальні роботи на житлових будинках, у закладах освіти та об’єктах соціальної інфраструктури, які зазнали пошкоджень унаслідок ракетного удару.

У період з 8 по 12 грудня основну увагу зосередили на заміні вікон, ремонті житлового фонду, фінансовій підтримці мешканців і допомозі постраждалим сім’ям.

На вулиці 15 Квітня станом на 12 грудня у трьох багатоповерхових будинках уже встановлено 897 нових вікон. Найбільший обсяг робіт виконано у будинку №31, де замінили 379 вікон. Одночасно фахівці здійснили додаткові обміри пошкоджених конструкцій у будинках на вулицях 15 Квітня та Василя Стуса.

У будинку на вулиці 15 Квітня, 31 триває ремонт сходової клітки третього під’їзду, відновлено електропостачання та опалення, а найближчим часом планується підключення холодної води. Надалі тут мають завершити встановлення вікон у кількох під’їздах, провести відновлення інженерних мереж, фасаду та ліфтового обладнання. У будинку на вулиці Стуса, 8 наразі здійснюють демонтаж і вивезення пошкоджених будівельних елементів.

Заміна вікон повністю завершена у Тернопільській загальноосвітній школі №26. Уже цього тижня аналогічні роботи розпочнуть у школі №27. Загалом у навчальних закладах міста — школах і дитячих садках — потрібно замінити 242 вікна та 6 склопакетів.

Постраждалим мешканцям надається фінансова допомога. Власники 107 квартир, які визнані непридатними для проживання, отримують по 15 тисяч гривень на оренду житла. Ще 214 власників частково пошкоджених помешкань отримали по 10 тисяч гривень. Родинам загиблих виплачують одноразову матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень — наразі кошти перераховано за 16 осіб.

Людей, які втратили житло, тимчасово розмістили у прихистку благодійного фонду «Карітас», де нині перебувають 11 осіб. Паралельно працює комісія з обстеження пошкодженого житла для оформлення державних компенсацій: уже оглянуто 523 квартири з 636 поданих заяв.

До допомоги постраждалим долучилися й релігійні організації. Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ спільно з вірянами передала мешканцям пошкоджених будинків 120 сертифікатів на отримання пральних машин.

Станом на 16:00 12 грудня у медичних закладах Тернополя продовжують лікування семеро постраждалих — шестеро дорослих і одна дитина.