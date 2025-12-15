На дорогах Тернопільщини у ДТП загинув пішохід, ще двоє осіб травмовані

Двоє осіб зазнали тілесних ушкоджень, ще один чоловік 1954 року народження загинув на місці події внаслідок дорожньо-транспортних пригод, які сталися на автошляхах Тернопільської області 12 та 14 грудня.

У п’ятницю, 12 грудня, правоохоронці зафіксували дві автопригоди. Близько 10:00 до Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про травмування працівника патрульної поліції.

За попередніми даними, на автодорозі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече інспектори УПП м. Тернопіль зупинили автомобіль Volkswagen Jetta за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки водій раптово почав рух і травмував поліцейського. Зловмиснику, 24-річному жителю Чортківського району, втекти не вдалося. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Того ж дня на спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про травмування жінки внаслідок ДТП. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Встановлено, що близько 16:20 на вулиці Сергія Короля водійка автомобіля Skoda Kodiaq, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі та зіткнулася з BMW 530. У результаті аварії водійка BMW звернулася до медзакладу з тілесними ушкодженнями.

Смертельна автопригода сталася 14 грудня у Кременці. Близько 16:50 на вулиці Симона Петлюри водій автомобіля Infiniti QX60 здійснив наїзд на пішохода. 71-річний мешканець Кременця від отриманих травм загинув на місці. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре звертається до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути уважними та неухильно дотримуватися правил безпеки. Водіїв закликають не ризикувати життям власним і оточуючих, а пішоходам — навіть на пішохідних переходах переконуватися у безпечному русі та бути помітними для водіїв. Порушення правил дорожнього руху можуть мати трагічні наслідки.