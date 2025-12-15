Рятувальники Тернопільщини виявили тіло чоловіка у річці Нічлава

14 грудня у селі Пробіжна Колиндянської територіальної громади рятувальники Тернопільської області виявили тіло чоловіка без ознак життя у річці Нічлава.

Як повідомляється, на місце події прибули бійці ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання підняли загиблого на поверхню та передали його працівникам правоохоронних органів.

Наразі особу чоловіка встановлюють. Обставини трагічної події з’ясовуються відповідними службами. За фактом загибелі проводиться перевірка.

Рятувальники закликають громадян бути обережними поблизу водойм, особливо в осінньо-зимовий період, та дотримуватися правил безпеки.