Рятувальники Тернопільщини виявили тіло чоловіка у річці Нічлава

IMG 20251215 194151 158

14 грудня у селі Пробіжна Колиндянської територіальної громади рятувальники Тернопільської області виявили тіло чоловіка без ознак життя у річці Нічлава.

Як повідомляється, на місце події прибули бійці ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання підняли загиблого на поверхню та передали його працівникам правоохоронних органів. 

Наразі особу чоловіка встановлюють. Обставини трагічної події з’ясовуються відповідними службами. За фактом загибелі проводиться перевірка.
 
Рятувальники закликають громадян бути обережними поблизу водойм, особливо в осінньо-зимовий період, та дотримуватися правил безпеки.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню