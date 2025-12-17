У Тернополі на пішохідному переході збили 76-річну жінку

16 грудня близько 9:15 у Тернополі на вулиці Князя Острозького сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

76-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, збив автомобіль.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та переломи й була госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що за кермом автомобіля Peugeot Expert перебував житель Рівненської області. Водій був тверезий, однак у нього взяли зразки крові для остаточної перевірки на алкоголь.

Триває слідство за статтею 286 Кримінального кодексу України.