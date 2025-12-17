На Чортківщині чоловік вбив дружину на очах дітей

У ніч на 17 грудня до поліції надійшло повідомлення про тяжкий злочин в одному з сіл Чортківського району. Неповнолітній хлопчик повідомив про ножове поранення матері.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Незважаючи на спроби врятувати жінку, 31-річна потерпіла загинула на місці.

За попередньою інформацією, між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Місцевий житель 1988 року народження під час суперечки вдарив дружину кухонним ножем у грудну клітку.

У момент трагедії вдома перебували двоє неповнолітніх дітей, один із яких і повідомив поліцію. Наразі за дітьми доглядає бабуся.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він визнав скоєне. За даним фактом поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів обласної прокуратури.