На Чортківщині чоловік вбив дружину на очах дітей

IMG 20251217 123040 046

У ніч на 17 грудня до поліції надійшло повідомлення про тяжкий злочин в одному з сіл Чортківського району. Неповнолітній хлопчик повідомив про ножове поранення матері.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Незважаючи на спроби врятувати жінку, 31-річна потерпіла загинула на місці.
 
За попередньою інформацією, між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Місцевий житель 1988 року народження під час суперечки вдарив дружину кухонним ножем у грудну клітку.
 IMG 20251217 123038 196
 
У момент трагедії вдома перебували двоє неповнолітніх дітей, один із яких і повідомив поліцію. Наразі за дітьми доглядає бабуся.
 
Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він визнав скоєне. За даним фактом поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
 
Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів обласної прокуратури.
 

