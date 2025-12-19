У Тернополі 19 грудня тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Василя Стуса

У п’ятницю, 19 грудня, у Тернополі тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Василя Стуса.

Обмеження пов’язані з проведенням заходів із вшанування пам’яті тернополян, які загинули внаслідок ракетної атаки 19 листопада.

Зокрема, 19 грудня з 8:00 до 8:45 буде перекрито рух транспорту, у тому числі громадського, на вулицях Василя Стуса та Сергія Корольова. У цей час тимчасово не курсуватимуть автобуси №35, №21 та тролейбус №9.

Мешканців та гостей міста просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно планувати маршрути пересування.