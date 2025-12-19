У парку «Здоров’я» в Тернополі облаштовують інклюзивний дитячий майданчик

У парку "Здоров’я" на вулиці Волинській у Тернополі тривають підготовчі роботи зі створення інклюзивного дитячого майданчика. На визначеній ділянці вже розширили територію, підготували основу для майданчика та прокладають комунікації для вуличного освітлення. Після завершення цього етапу тут встановлять інклюзивне ігрове обладнання й спеціальне безпечне покриття.

Майданчик облаштовують у межах національної ініціативи "Рух без бар’єрів". Простір буде доступним для всіх дітей громади, зокрема для дітей з інвалідністю. Проєкт передбачає універсальний дизайн, сенсорні зони з різними текстурами, кольорами та звуковими елементами.

Паралельно в парку оновлюють інфраструктуру: майже завершено укладання безбар’єрної бруківки на пішохідній доріжці, планується встановлення інклюзивних лавок і урн, оновлення газонів. Роботи виконують у межах "Портфоліо міських перетворень "Зелене та комфортне місто Тернопіль" за підтримки ПРООН та фінансування Європейського Союзу.