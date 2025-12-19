Смертельна ДТП на трасі Доманове–Тереблече: ВАЗ зіткнувся з вантажівкою

img b57e9b8bca6b78aa3166484883722e02

На автодорозі Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече 18 грудня близько 16:55 трапилася ДТП за участю двох транспортних засобів неподалік села Кровінка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції. 

Попередньо встановлено, що водій ВАЗ-21099, рухаючись у напрямку Теребовлі, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автопоїздом у складі сідлового тягача VOLVO FH13.460 і напівпричепа Kogel.
 
Унаслідок аварії 49-річний водій легкового автомобіля загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України. Триває слідство.
 

