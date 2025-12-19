Реформа освіти в Україні: що зміниться у навчальному процесі наступного року

Україна переходить на 12-річну систему навчання. Учні після 9 класу обиратимуть між академічним ліцеєм та професійним коледжем.

Начальниця управління освіти Тернополя Ольга Петрівна пояснила, як працюватиме нова система і що треба знати батькам вже зараз.

Це рішення не Тернополя – це по всій Україні

Перше, що наголошує начальниця управління освіти – реформа стосується всієї країни. «Це всеукраїнська реформа. Прийнятий новий закон України про загальну середню освіту, і ця реформа стартувала ще у 2018 році», – каже Ольга Петрівна. Створення академічних ліцеїв – це частина реформи старшої школи. Закон «Про освіту» прийнятий у 2017 році, закон «Про повну загальну середню освіту» – у 2020 році. Перехід до старшої профільної школи відбудеться 1 вересня 2027 року. «В інших обласних центрах вже відбулися перейменування в ліцеї і гімназії. Дехто всі заклади перевів у ліцеї, а тепер важчий шлях – створювати десь ліцеї, десь гімназії», –ділиться Ольга Петрівна.

Європейський досвід: як це працює в інших країнах

Міністерство освіти взяло за основу систему, яка вже десятиліттями працює в Європі та Америці. Нова структура освіти виглядатиме так: Початкова школа – 1-4 класи (4 роки навчання) Гімназія – 5-9 класи (5 років навчання) Академічний ліцей – 10-12 класи (3 роки навчання) «Базова школа, як правило, у більшості закладів освіти має в структурі початкову школу, тобто від 1 по 9 клас – це буде гімназія. І тоді вже 10-12 класи – будуть академічні ліцеї», – роз’яснює Ольга Петрівна.

Як працюватиме перехід

«З кожним роком, там, де будуть ліцеї, ми вже не будемо набирати перших класів. І там, де будуть гімназії, вже не будемо набирати десятих класів», – пояснює начальниця управління освіти. Це почнеться з 2026-2027 навчального року – після того, як міські ради приймуть відповідні рішення.

Що станеться після 9 класу: два шляхи на вибір

Після закінчення дев’ятого класу учень обиратиме один з двох варіантів. Перший варіант – академічний ліцей В академічному ліцеї – поглиблене вивчення профільних предметів для тих, хто планує вступати в університет. Другий варіант –професійний коледж «Учні в коледжі здобуватимуть подальшу освіту і, відповідно, спеціальність. Перші і другі курси вони вчать предмети загальної середньої школи і відповідно спеціальність. Вони там отримують свідоцтво про загальну середню освіту і спеціальність, і далі можуть продовжувати навчання у вищому навчальному закладі», – роз’яснює начальниця управління освіти.

Головна перевага: менше предметів, більше знань

Зараз у старших класах діти вчать 14-16 предметів. Це велике навантаження. «Вже в академічних ліцеях учні 10-11 класів можуть ділитися на три групи. І от, власне, по бажанню ті додаткові предмети, спецкурси, які вони оберуть, зможуть вони робити вибір. І це добре і для батьків, бо вони зможуть поглиблено вивчати той чи інший предмет», – каже Ольга Петрівна.

Приклад: медичний профіль у Тернополі

Начальниця управління освіти наводить конкретний приклад: «Умовно кажучи, ми вже попередньо визначилися – на Східному масиві є школа і ліцей, що це на перспективу буде ліцеєм. Один із профілів – предмети, які будуть слугувати для того, щоб на перспективу можна було вступати в медичний університет». Більше того: «Ми плануємо спільні спецкурси – біологія і іноземна німецька мова. Бо ми знаємо, що діти наші поступають не тільки у вищі навчальні заклади в нас, а їдуть за кордон. На сьогоднішній день вивчення іноземної мови надважливо».

Три напрямки: як обрати свій профіль

Усі академічні ліцеї працюватимуть за трьома кластерами: STEM-профіль – «де поглиблено будуть навчатися фізика, математика, хімія, біологія», – каже Ольга Петрівна. Мовно-літературний – «це мова українська поглиблено буде вивчатися і іноземна». Суспільно-гуманітарний – «будуть правничі профілі. Тобто це майбутні юристи, які захочуть обрати собі відповідну спеціальність». Важлива деталь: «Профілі не повинні повторюватися. Умовно кажучи, в одному і самому ліцеї профіль – спеціалізоване вивчення іноземних мов чи мовно-літературний, – і в другому, і в третьому – ні. Вони мають не повторюватися, але мають бути різноманітні для того, щоб діти змогли обрати той, який буде на перспективу потрібний їм».

Головне питання батьків: а чи візьмуть мою дитину?

На це є чітка відповідь. «Хочу наголосити і звернутися до батьків, що їм нема про що переживати – всіх дітей, які визначаться з вибором академічного ліцею, з вибором того чи іншого профілю, ми приймемо. Не буде конкурсного відбору, не буде ніяких перешкод, не буде проблем», –категорично заявляє Ольга Петрівна. Чому така впевненість? «Ми робимо аналіз, проводимо опитування серед батьків, учнів дев’ятих класів. Ми хочемо побачити картину, скільки учнів будуть продовжувати навчання в старшій школі і хто буде мати намір йти в ліцеї, а хто буде мати намір здобувати професійно-технічну освіту». На основі цих даних планується кількість місць: «Нам хочеться створити ту кількість ліцеїв, щоб мали можливість ті діти, які захочуть туди піти, місця отримати –і щоб багато їх не створити».

Підготовка до вибору: допрофільні курси

«Велике значення має і допрофільна підготовка», –наголошує Ольга Петрівна. Що це означає: «Учнів вже у 8-9 класах готують до того, що на перспективу вони будуть обирати спеціальність. Їх водять на екскурсії, їм читають певні спецкурси. Їм дають можливість вибирати ту чи іншу професію. Попробувати одне, друге, третє».

У Тернополі для цього створені умови

«У нас є Галицький коледж –комунальний заклад, де є ліцензія на різні спеціальності. Підписані угоди, наші навчальні заклади співпрацюють. Там створюється професійний хаб, де діти будуть мати можливість знайомитись на перспективу зі спеціальностями, а тоді вибирати відповідний заклад», –розповідає начальниця управління освіти. Також: «Дуже багато закладів нашої загальної середньої освіти мають угоди підписані з вищими навчальними закладами. У такому великому обласному центрі є 4 вищі навчальні заклади, де наші діти мають змогу і на екскурсії, і викладачі з нами співпрацюють, і вони мають можливість знайомитись на перспективу з різними спеціальностями».

Що буде з вчителями: питання, про яке не бояться говорити

«Ті, хто в ліцеях будуть читати, може, буде і конкурс. Навіть якщо поряд дві школи, навіть ті, які читають у гімназії, можуть працювати за сумісництвом у сусідній школі. І ті, що працювали в початковій школі, а там буде ліцей, будуть працювати в інших школах», – пояснює Ольга Петрівна. «Для того вже є управління освіти і науки, яке буде корегувати, яке буде узгоджувати. Ми будемо дбати за те, щоб усі вчителі мали навантаження, мали роботу», – обіцяє начальниця управління освіти. Успішний приклад: академічний ліцей, що працює два роки

У Тернополі вже є досвід створення академічного ліцею.

«Це вже 2 роки, коли ми створили академічний ліцей. Усі вчителі, педагоги мають години, всі мають навантаження. Ми об’єднали – ті, що читали в технічному ліцеї вчителі фізики, хімії, математики, дуже потужні вчителі, вони зараз працюють у корпусі, де центральний корпус академічного ліцею і гімназії Франка, і всі учні там. І, власне, і діти, і педагоги задоволені», каже Ольга Петрівна.