Один загиблий та десятеро травмованих: на дорогах Тернопільщини за три дні сталося шість ДТП

Упродовж трьох днів на автошляхах Тернопільської області трапилося шість дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких десять осіб отримали травми, а один чоловік загинув. Усі обставини аварій з’ясовують працівники поліції.

У п’ятницю, 19 грудня, правоохоронці зареєстрували три ДТП. Повідомлення про травмованого неповнолітнього надійшло до Підволочиського відділення поліції. Як з’ясувалося, близько 2:00 юнак, керуючи мотоциклом Tekken, не впорався з керуванням та перекинувся. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували, медики також зафіксували алкогольне отруєння. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 КК України.

Ще одна аварія сталася о 8:00 у селі Шманьківчики Чортківського району. 17-річний водій автомобіля ВАЗ 21150, не вибравши безпечної швидкості руху, з’їхав у кювет. Унаслідок ДТП травмувався пасажир 2007 року народження — його госпіталізували до травматологічного відділення.

О 8:20 на автодорозі Хоростків – Сухостав зіткнулися автомобілі ЗАЗ Славута та Opel. За попередніми даними, 77-річна водійка ЗАЗ, об’їжджаючи припарковані автомобілі, виїхала на зустрічну смугу руху. У результаті зіткнення жінку госпіталізували.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 грудня близько 19:00 на автодорозі «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече». Чоловік 1947 року народження, житель міста Копичинці, переходив проїзну частину у забороненому місці та потрапив під колеса автомобіля Mercedes-Benz C180, яким керував житель Хмельницького. Попри зусилля медиків, врятувати життя потерпілого не вдалося.

21 грудня близько 21:00 у селі Гермаківка Чортківського району водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Внаслідок аварії до лікарні госпіталізували водія та двох пасажирів.

Ще одну ДТП зафіксували поліцейські Збаразького відділення о 23:06 у селі Смиківці. Водій Mercedes Sprinter, житель Дніпра, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з іншим мікроавтобусом. Травми отримали кермувальник-порушник і троє пасажирів іншого транспортного засобу.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини та обставини кожної автопригоди встановлюють слідчі.