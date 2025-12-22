Пожежа в будинку на Чортківщині забрала життя чоловіка

Трагічна подія сталася в селі Устя-Зелене Чортківського району. У неділю, 21 грудня, приблизно о 13:57 до служб порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку.

Пожежу помітили місцеві мешканці та одразу повідомили відповідні служби.

На виклик прибули підрозділи ДСНС, які оперативно приборкали вогонь. Під час огляду помешкання рятувальники виявили загиблого власника будинку — чоловіка 1957 року народження. Відомо, що пенсіонер мешкав один. Сусіди зазначають, що він зловживав алкоголем.

Попередньо встановлено, що чоловік загинув внаслідок отруєння чадним газом. Ймовірною причиною виникнення пожежі називають необережність під час куріння у приміщенні.

Наразі всі обставини події з’ясовують відповідні служби. Слідчі Бучацького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».