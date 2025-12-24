У лікарні після ДТП помер чоловік: поліція Тернопільщини розшукує винуватця

23 грудня близько 21:50 до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про травмованого чоловіка на узбіччі дороги в селі Біла. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
За попередньою інформацією, дорога не була освітлена, а на потерпілому не було світловідбивних елементів. Чоловік перебував біля проїжджої частини дороги. Медики зазначили, що отримані травми відповідають ушкодженням, характерним для ДТП.
68-річного жителя Тернополя у стані сильного алкогольного сп’яніння з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, проте врятувати його життя не вдалося – чоловік помер через кілька годин після аварії.
Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та встановлює місцеперебування водія та автомобіля, який втік з місця ДТП.
Правоохоронці звертаються до всіх, хто 23 грудня з 21:15 до 21:40 перебував на вулиці Крушельницької в селі Біла або має записи з відеореєстраторів, які могли зафіксувати аварію.
Надати інформацію можна за телефонами: +380 68 502 1054 або +380 68 002 3203.
Кожна деталь важлива. Анонімність гарантована.