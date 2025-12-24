Житель Тернопільського району отримав 6 років ув’язнення за побиття тітки

Суд Теребовлянської громади засудив 29-річного жителя одного з селищ Тернопільського району до шести років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя (ч. 1 ст. 121 КК України).

За даними прокурора, 2 серпня 2025 року чоловік без будь-якої причини накинувся на свою 64-річну тітку на вулиці та кілька разів ударив її ногами. Удари були настільки сильними, що в момент їх нанесення загрожували життю потерпілої. Жінка досі перебуває у реанімації.

Вирок ще не набрав законної сили, але обвинувачений проведе у в’язниці шість років.