У ДТП на Чортківщині травмувалися батько та восьмирічний син

img a7c5dc74f6036050d99859588b6f7842

З тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні батька та його восьмирічного сина. Родина з Тернополя потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції. Аварія сталася 24 грудня близько 20:20 поблизу села Мухавка Чортківського району.
 
За попередньою інформацією, житель Волинської області, керуючи автомобілем Mercedes Benz E220, під час обгону допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Benz 312D, у якому перебувала родина з Тернополя.
 
Унаслідок ДТП батько та неповнолітній хлопчик отримали тілесні ушкодження. Медики надали їм допомогу без подальшої госпіталізації.
 
Водій попередньо був тверезий, однак у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

