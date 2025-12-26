У ДТП на Чортківщині травмувалися батько та восьмирічний син

З тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні батька та його восьмирічного сина. Родина з Тернополя потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції. Аварія сталася 24 грудня близько 20:20 поблизу села Мухавка Чортківського району.

За попередньою інформацією, житель Волинської області, керуючи автомобілем Mercedes Benz E220, під час обгону допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Benz 312D, у якому перебувала родина з Тернополя.

Унаслідок ДТП батько та неповнолітній хлопчик отримали тілесні ушкодження. Медики надали їм допомогу без подальшої госпіталізації.

Водій попередньо був тверезий, однак у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.