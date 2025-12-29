Смертельна ДТП біля Великого Глибочка: загинули троє людей

28 грудня неподалік села Великий Глибочок сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей. За попередніми даними, 65-річний водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням — автівку винесло на смугу зустрічного руху, де вона зіткнулася з вантажівкою Mercedes-Benz Actros із напівпричепом SCHMITZ SKO 24L.

У салоні легковика перебували четверо пасажирів. Від отриманих травм на місці загинули невістка водія 1985 року народження, його 17-річна онука та її одноліток-товариш. Сам кермувальник і його син зазнали легких тілесних ушкоджень.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За попередньою інформацією, він був тверезий, однак для перевірки на вміст алкоголю відібрали зразки крові. За фактом аварії слідчі ГУНП в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.