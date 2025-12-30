Пожежа на Чортківщині забрала життя 59-річного чоловіка

Близько 1:20 ночі 27 грудня на спецлінію Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби надзвичайних ситуацій про пожежу в житловому будинку, внаслідок якої загинув чоловік.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки правоохоронці встановили, що займання помітили сусіди, які й викликали рятувальників. Після локалізації пожежі в приміщенні було виявлено тіло власника будинку. За попередніми даними, чоловік міг отруїтися чадним газом.

Експерти припускають, що причиною пожежі могла стати несправність електропобутових приладів. Відомо, що загиблий проживав у будинку разом із матір’ю, яка хворіла. Під час пожежі чоловік встиг винести жінку на вулицю, після чого повернувся до оселі по документи, однак вибратися назад уже не зміг.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС, а остаточну причину смерті 59-річного жителя села Оришківці визначить судово-медична експертиза.

Правоохоронці та рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан опалювальних приладів та не залишати без нагляду джерела відкритого вогню, аби запобігти трагедіям і зберегти життя.