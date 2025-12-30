На Чортківщині ліквідували нарколабораторію з канабісом на понад 9 млн грн

Правоохоронці Тернопільської області припинили діяльність незаконної нарколабораторії на території Чортківського району.

У результаті спецоперації вилучено понад 25 кілограмів канабісу орієнтовною вартістю більше 9 мільйонів гривень. До злочинної діяльності причетні уродженець Херсонської області та його співмешканка.

Інформацію про можливе виготовлення та збут наркотиків поліцейські отримали ще на початку червня. Під час перевірки з’ясувалося, що 33-річний чоловік, який мешкав в одному з сіл Чортківського району, тривалий час систематично розповсюджував заборонені речовини.

У межах досудового розслідування, за рішенням Заліщицького районного суду, працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області разом із співробітниками Заліщицького сектору кримінальної поліції провели санкціоновані обшуки. До проведення заходів залучили бійців спецпідрозділу КОРД та кінологів.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що зловмисник облаштував повноцінну нарколабораторію у сусідньому нежилому домогосподарстві. У закритому приміщенні він вирощував коноплі, використовуючи спеціальні лампи, вентиляцію, систему поливу та контролю мікроклімату.

Крім того, в іншому приміщенні було облаштовано місце для зберігання, фасування та підготовки наркотичних засобів до збуту.

Загалом поліцейські провели шість обшуків, під час яких вилучили понад 25 кілограмів канабісу, обладнання для вирощування рослин, мобільні телефони, SIM-картки та чорнові записи. За оцінками правоохоронців, вартість вилученого за цінами нелегального ринку перевищує 9 мільйонів гривень.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України, а його спільницю — відповідно до статті 615 КПК. Обом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює Бучацька окружна прокуратура.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.