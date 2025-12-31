У Тернополі судитимуть водія за смертельний наїзд на пішохода

Слідчі підрозділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув пішохід. Обвинувальний акт уже передано на розгляд суду.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 16:50 на вулиці Львівській у Тернополі. За інформацією правоохоронців, 71-річний мешканець міста, керуючи справним автомобілем Daewoo Lanos, рухався автодорогою «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у напрямку обласного центру.

Під’їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, водій проявив неуважність і несвоєчасно помітив чоловіка, який переходив проїзну частину у дозволеному місці. Через це кермувальник не встиг загальмувати, внаслідок чого здійснив наїзд на 46-річного жителя Тернополя.

Потерпілий зазнав тяжких тілесних ушкоджень. Лікарі протягом тижня намагалися врятувати його життя, однак 29 листопада чоловік помер у медичному закладі.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних експертиз та слідчих дій матеріали справи передали до суду.