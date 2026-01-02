Пожежа в Гаях Шевченківських забрала життя чоловіка

1 січня о 14:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району.

На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. На момент їхнього прибуття будинок був повністю охоплений вогнем. Площа загоряння становила близько 100 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 рятувальників. О 15:46 пожежу вдалося локалізувати, а о 16:30 — повністю ліквідувати.

Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло власника будинку — чоловіка 1982 року народження — без ознак життя.

Внаслідок пожежі знищено перекриття та покриття будинку, а також речі домашнього вжитку на площі 100 м². Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.