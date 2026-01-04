На автодорозі М-09 біля Цеброва внаслідок ДТП загинула людина

Ввечері 3 січня на автодорозі М-09 поблизу села Цебрів Озернянської територіальної громади Тернопільського району сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, близько 18:43 відбулося зіткнення двох легкових автомобілів. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони деблокували постраждалих із понівечених транспортних засобів та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Також надзвичайники вивільнили тіло загиблого водія та вжили заходів для запобігання можливому загорянню автомобілів.

Через ДТП рух транспорту на цій ділянці дороги тимчасово здійснювався у реверсному режимі.

Обставини та причини автопригоди з’ясовують правоохоронні органи.