Тернопіль готується до снігопаду та ожеледиці

За даними обласного центру з гідрометеорології, найближчими днями на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов: снігопади та зниження температури. Через це на території Тернопільської міської громади оголошено «жовтий рівень» системи оповіщення.

Дорожні та комунальні служби міста готуються до посиленої роботи. Від вечора 5 січня та впродовж ночі 6 січня підрядні організації проведуть превентивне очищення та посипання протиожеледною сумішшю вулиць, тротуарів та шляхово-мостового господарства.

За прибирання прибудинкових територій і міжквартальних проїздів відповідальні управителі житлового фонду. Управительські компанії та ОСББ закликають сумлінно виконувати всі необхідні заходи для безпечного пересування мешканців та запобігання утворенню ожеледиці.

Підприємцям рекомендують організувати систематичне очищення та посипання прилеглих територій.

Водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати автомобілі на узбіччях під час снігопаду, щоб не ускладнювати прибирання доріг.