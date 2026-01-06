На Тернопільщині за добу ліквідовано три пожежі, одна людина загинула

Упродовж минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільської області тричі залучалися до ліквідації пожеж у житловому секторі та господарських будівлях. В одній із пожеж загинула людина. 5 січня о 07:04 у селі Дзвиняча Кременецького району виникла пожежа житлового будинку. Під час події загинула власниця оселі 1937 року народження. Вогнем знищено дерев’яну підлогу на площі 2 квадратні метри та пошкоджено ліжко. Пожежу ліквідовано до прибуття підрозділів ДСНС. До реагування залучалися рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда смт Вишнівець.

Того ж дня о 10:07 пожежа сталася у житловому будинку в селі Капустинці Чортківського району. Внаслідок займання знищено перекриття на площі 1 квадратний метр, пошкоджено перекриття та облицювання стін. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню та врятувати дві будівлі. До гасіння пожежі залучалися черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Нагірянка.

6 січня о 00:13 виникла пожежа господарської будівлі у селі Довге Тернопільського району. Вогнем знищено покриття та перекриття, тюки соломи, господарський інвентар і речі домашнього вжитку на площі 80 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС врятовано шість будівель. До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, 22-го державного пожежно-рятувального поста та місцева пожежна команда села Ласківці.

Причини виникнення пожеж та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.