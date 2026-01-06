У Тернополі на вулиці 15 Квітня загинув пішохід

6 січня близько 7:30 ранку на вулиці 15 Квітня в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Житель Харкова, керуючи автомобілем BMW, наїхав на пішохода.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. Попередньо встановлено, що потерпілий переходив дорогу поза пішохідним переходом, а водій не встиг вчасно загальмувати.

Внаслідок ДТП 68-річний тернополянин отримав травми, несумісні з життям, і помер ще до приїзду медиків. За попередніми даними, водій був тверезий, проте для перевірки взяли зразки крові.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України. Поліція продовжує встановлювати всі обставини аварії. Інформацію, яка може допомогти слідству, просять повідомляти за спецлінією «102» або за телефонами: (067) 471 66 23 та (096) 197 68 38. Анонімність гарантовано.