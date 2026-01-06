Тернополяни отримають освячену воду прямо з кранів

освячення води водоканал 06 01 26 7

Сьогодні, 6 січня, з нагоди свята Хрещення Господнього священнослужителі провели чин освячення води на водопровідних насосних станціях КП «Тернопільводоканал».

Духовенство традиційних християнських церков міста спільно помолилося та благословило воду, яка надходитиме до домівок тернополян через крани.
освячення води водоканал 06 01 26 9 
Для комунального підприємства така подія стала багаторічною традицією. У «Тернопільводоканалі» зазначають, що освячення води у святковий день має важливе духовне значення, адже мешканці міста можуть отримати святу воду безпосередньо через міські мережі.
 освячення води водоканал 06 01 26 9

