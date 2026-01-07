На трасі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль у ДТП травмувалися жінка та двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 6 січня близько 18:30 на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль. Про травмованих на спецлінію поліції повідомив фельдшер бригади екстреної медичної допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції. За попередньою інформацією, у селі Дарахів жителька Хмельницького, керуючи автомобілем Peugeot, на повороті не впоралася з керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб з’їхав на узбіччя та зупинився на території приватного домогосподарства.

У результаті автопригоди тілесні ушкодження отримали водійка та двоє її дітей віком 7 і 16 років. У потерпілих зафіксували забої та травми різного ступеня. У жінки відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, особливо в умовах слизького дорожнього покриття. Необхідно знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та уважно стежити за дорожньою обстановкою, адже навіть незначна неуважність може призвести до серйозних наслідків.