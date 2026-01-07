Нетверезий водій спричинив ДТП на вулиці Об’їзній у Тернополі

Вчора, близько 21:00, на вулиці Об’їзній у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota.

За інформацією патрульної поліції, водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що транспортний засіб не має чинного страхового поліса. Крім того, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою приладу Драгер показала 2,36 проміле алкоголю в крові.

На кермувальника склали адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП);

за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування без страхового поліса);

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).