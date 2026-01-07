Нетверезий водій спричинив ДТП на вулиці Об’їзній у Тернополі

FB IMG 1767782700675

Вчора, близько 21:00, на вулиці Об’їзній у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Toyota.

За інформацією патрульної поліції, водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на відбійник. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

FB IMG 1767782703426

Під час перевірки документів інспектори встановили, що транспортний засіб не має чинного страхового поліса. Крім того, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка за допомогою приладу Драгер показала 2,36 проміле алкоголю в крові.

На кермувальника склали адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП);

за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування без страхового поліса);

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

